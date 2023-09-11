عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من صدمة كبيرة.. أقوى اقتصاد بأوروبا في طريقه للانهيار

هبوط متوقع للاقتصاد
هبوط متوقع للاقتصاد الألماني

وفقاً للمفوضية الأوروبية، سوف ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام كجزء من الركود الأكبر في منطقة اليورو الناجم عن ارتفاع الأسعار والتأثير السيئ لارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وفي منتصف أغسطس، ذكرت وكالة رويترز أن وزارة الاقتصاد الألمانية كشفت أنه من غير المرجح أن يحدث انتعاش مستدام للاقتصاد.

وكان النائب الألماني أوفي شولتز، عضو حزب البديل من أجل ألمانيا، حذر من أن ألمانيا تسير على طريق ثابت من الانهيار الاقتصادي وتراجع التصنيع نتيجة للسياسات والعقوبات الأوروبية المناهضة لروسيا.

ووفقاً لشولز، فإن العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث الحجم والفترة التي تم اعتمادها فيها، لم تُخضع موسكو، بل دفعت المجمع الصناعي الألماني إلى أسفل، تاركة واحدة من أقوى دول الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر.

ويشير التحليل الفصلي الأولي للمفوضية إلى أن الدولة  الأوروبية، ستكون الدولة الأكثر تضررا في كتلة العملة الموحدة المكونة من 20 دولة، حيث ستنكمش بنسبة 0.4٪ في عام 2023.

وتوقعت المفوضية أن تنمو ألمانيا بنسبة 0.2% هذا العام قبل ثلاثة أشهر، لكنها تقول الآن إن رابع أكبر اقتصاد في العالم تضرر بشكل أكبر بكثير من المتوقع بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

 

مفوضية الأوروبية الركود الأكبر التأثير السيئ لارتفاع أسعار الفائدة وزارة الاقتصاد الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

مزور ومحتال و"رد سجون"| مجرم يفجر فضيحة عن أوباما: تورطنا في أعمال إباحية وتدخين الماريجوانا

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

موضوعات متعلقة

أرمينيا تجري تدريبات مع الولايات المتحدة وسط خلاف مع روسيا

قبل اجتماعها غدا .. مظاهرات بالقرب من المحكمة العليا في تل أبيب

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

بداية تاريخية.. هكذا احتفى مودي بالعلاقات مع السعودية

أوكرانيا تعلن سيطرتها على 4 منصات للتنقيب عن النفط والغاز

تصاعد الاتجاه لمحاكمته.. اتهام زعيم صرب البوسنة بزيادة التوترات في البلاد

رعب هز العالم قبل 22 سنة..كيف تُحيي أمريكا ذكرى 11 سبتمبر اليوم؟

شاهد ماذا حدث لموانئ النفط الليبية بعدما ضربت العاصفة دانيال البلاد

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة.. إنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للبحث عن المدانين في قضايا احتيال

هنا القاهرة هنا التاريخ.. الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع أنتوني موديست بفيديو مثير

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

هتلر يكشف آخر تطورات أزمة قيد لاعبي يد الزمالك وتضحية أحمد الأحمر

وزير العدل يفند بالأدلة ادعاءات الجماعة الإرهابية حول فض اعتصام رابعة العدوية المسلح

ضياء السيد: موديست مهاجم خطير سيفيد الأهلي.. ومواجهة اتحاد العاصمة صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ