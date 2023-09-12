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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطورات جديدة في حالة الطقس بعد دخول الإعصار دانيال.. ووزير العدل: انتخابات الرئاسة بإشراف قضائي كامل| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والمختلفة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزير العدل: انتخابات الرئاسة بإشراف قضائى كامل..والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام..فيديو
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية وتقوم على كافة الانتخابات سواء رئاسية أو غيرها.

الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثير إعصار دانيال على مصر
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن إعصار دانيال  عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أن هذا الاعصار كان قويًا على اليونان وليبيا، وفقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا، وأحدث أمطارًا غزيرة  في الصباح الباكر على الأراضي الليبية.

وائل جسار يكشف حقيقة خلافه مع صابر الرباعي في السعودية
قال  وائل جسار، إنه يستعد لأغنية جديدة مصرية قريبا، مضيفا:"شاركت في مهرجان روائع الموجي بالسعودية.

متحدث الجيش الليبي: نحن أمام كارثة غير مسبوقة..ونشكر الرئيس السيسي على الدعم
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن وجود أكثر من 2000 ضحية في مدينة درنة نتيجة الفيضانات التي نجمت عن مرور العاصفة "دانيال" على الساحل الليبي.

بعد دخول العاصفة.. الأرصاد تكشف طقس اللحظات المقبلة
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تركت أثرًا شبه "كارثي" في ليبيا بعد عدة أيام، حيث أدت إلى ارتفاع موج البحر إلى مستويات تصل إلى 8 أمتار، مصحوبًا بسرعة رياح تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وزيادة مستوى المياه بأكثر من متر في بعض مناطق ليبيا نتيجة للأمطار الغزيرة.

الحكومة الليبية: أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الاثنين،  تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة في مدينة درنة شرقي البلاد، مشيرا إلى أن أحياءً كاملة تضم آلاف المواطنين قد اختفت داخل البحر، وذلك حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز.

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحاتها خلال الساعات الماضية من العاصفة دانيال، مؤكدة أن تأثيرها سيكون على عدد من المناطق والسواحل الغربية المصرية فور وصولها، إذ أنه من المقرر أن تصل العاصفة دانيال إلى مصر اليوم.

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة
وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" بدأنا نشهد سقوط أمطار على السلوم ومطروح وهي أمطار متوسطة الشدة مع دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية".

 

الأرصاد الجوية الاستشعار عن بعد الهيئة الوطنية للانتخابات الجيش الوطني الليبي الدكتور محمود شاهين

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