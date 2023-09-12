حريق مفاجئ في سفينة الركاب كليوباترا المتحفظ عليها بالسويس منذ 16 سنة| صور وفيديو

شب حريق مفاجئ بسفينة الركاب كليوباترا المتحفظ عليها منذ 16 سنة بمنطقة تخزين السفن بين مينائي الأدبية والزيتية، نظير مديونيات عليها بأكثر من 224 مليون جنيه.

ومن جهته، وجه اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، 3 قاطرات من الهيئة، ولنش بعرض البحر، وقاد عمليات محاصرة الحريق حيث أدى وجود السفينة في منطقة شحط؛ لصعوبة وصول قاطرات الإطفاء لها؛ لضحالة المياه أمام غاطس القاطرات الذي يصل إلى 4 أمتار.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، كما لم تتأثر حركة الملاحة بموانئ الأدبية أو بورتوفيق أو الزيتية.

كما لم تتأثر حركة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس؛ لبُعد منطقة حريق السفينة عن الممرات الملاحية الدولية أو التجارية.

ومن جهته، قام رئيس هيئة الموانئ، بتأمين المنطقة؛ حتى يتم تصفية الحريق ذاتيا، ومحاصرة مخلفات الحريق من السفينة العائمة في المياه، وفق التيارات المائية.

واتخذت إجراءات الحماية المدنية.