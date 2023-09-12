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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بدون إرهاق نفسي.. كيف تتعامل مع الشخص المستغل

بدون إرهاق نفسي كيف
بدون إرهاق نفسي كيف تتجنب إستغلاله لك إتيكيت التعامل مع الشخ

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، أن التعامل مع الشخص المستغل يعتبر من أصعب انواع التعامل مع الأشخاص .

وأوضح أخصائي الصحة النفسية من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه عند التعامل مع شخص مستغل، يمكن اتباع بعض الإرشادات لتجنب استغلالك دون إحراجه، إليك بعض النصائح:

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إتيكيت التعامل مع الشخص المستغل

تعرف على حقوقك: كونك على دراية بحقوقك وقدرتك على تحديد حدودك الشخصية يعزز ثقتك بنفسك ويساعدك على عدم السماح للآخرين بالاستغلال. قم بتعريف حدودك وتحديد ما أنت مستعد للقيام به وما لا تستطيع أو لا ترغب في فعله.

قل "لا": لا تخاف من قول "لا" عندما يحاول الشخص المستغل الاستفادة منك بطريقة غير مريحة أو تضر بك. يمكنك توضيح أنك غير قادر على المساعدة أو أن لديك التزامات أخرى تحتاج إلى التركيز عليها.

كن واضحًا ومباشرًا: عندما تتحدث مع الشخص المستغل، كن واضحًا في توضيح مواقفك وأفكارك. تجنب التعبير عن رغباتك بشكل غامض أو مبهم، فقد يستغل الشخص المستغل هذا الأمر لصالحه.

احترم وقتك وجدولك: قم بتحديد واحترام وقتك وجدولك الشخصي. لا تسمح للشخص المستغل بالتدخل في وقتك بشكل لا يلائمك. كن ملتزمًا بالتزاماتك الشخصية ولا تتردد في رفض الطلبات التي تتعارض معها.

كن قادرًا على القول "نعم" لنفسك: يجب أن تتذكر أنك تستحق الاهتمام والاحترام. لا تتردد في قول "نعم" لنفسك عندما تشعر بأن الشخص المستغل يتجاوز حدودك. قم برفض الاستغلال والتأكيد على قيمتك الشخصية.

عند اتباع هذه الإرشادات، يمكنك حماية نفسك من الاستغلال دون إحراج الشخص المستغل، إنه من الضروري أن تتذكر أن حماية حقوقك ورفض الاستغلال هو حق لك وأمر مهم للحفاظ على صحتك النفسية والعاطفية.

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