وزيرة التضامن تعلن انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة.. ونواب: خطوة تؤكد نجاح الأنشطة التوعوية وانخفاض الإدمان في المجتمع

نواب البرلمان عن انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة:

دليل على قوة القانون الجديد فى القضاء على المخدرات

المدمن يدمر أسرته بنفسه بسبب المخدرات

القانون فصل بين المتعاطي العلاجي والمتعاطي الإدمان للمخدرات

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة فى تطبيق القانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات خصوصا بعد تأكيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة واستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

من جهته كشف عبد الفتاح محمد أمين عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية قانون إنهاء خدمة ة الموظفين متعاطي المخدرات فى منع أحداث ضرر على المجتمع خصوصا بعد تاكيد وزيرة التضامن انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

إنهاء خدمة الموظفين متعاطي المخدرات

وقال “أمين” لـ"صدى البلد"ـ إن قانون إنهاء خدمة الموظفين متعاطي المخدرات جاء لخدمة المصلحة العامة للمواطن، لافتا الى أن الموظفين الذين يتعاطون المخدرات الذهاب للعلاج من أجل بلده وأسرته.

وأكد النائب أن المدمن يدمر أسرته بنفسه بسبب المخدرات التي يذهب لها، متابعا أن هناك إجراءات كثيرة وفرصة ومنحة شهور قبل فصل المتعاطي، مستدركة أن القانون فصل بين المتعاطي العلاجي والمتعاطي الإدمان للمخدرات.

ومن جانبه، أشاد عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بجهود وزارة التضامن فى خفض نسب تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لافتا الى أن الجريمة تسبق التشريع، وأن قرار فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة هدفه حماية المجتمع من سلوك فردي، يتسبب في كوارث مجتمعية.

سحب التراخيص من السائق الذى يتناول المواد المخدرة

وأكد “المغاورى” لـ"صدى البلد"، أن السائق الذى يتعاطى المواد المخدرة يسبب كوارث على الطرق، وأن قرار فصله من عمله يكون حماية للمجتمع، ولمواجهة الشخص حتى يمتنع عن تناول المواد المخدرة، مشيرا الى أن هناك دولاً تسحب التراخيص من السائق الذى يتناول المواد المخدرة، ويحرمه من الحصول على رخصة القيادة مرة أخري.

وأوضح أن الموظف يتم عمل فحص مواد مخدرة له دون علمه في مكان عمله، وفى حالة ظهور العينة إيجابية يتم عمل تحليل ثان على حساب الموظف، واذا ثبت سلبية العينات ترد الأموال لـ الموظف، وإذا كانت إيجابية يفصل من عمله.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،لاسيما المناطق المطورة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات " الأسمرات ، المحروسة ، حدائق أكتوبر ،وبشاير الخير ، روضة السيدة ، اسطبل عنتر ، حي الضواحي ببورسعيد " والمناطق المجاورة الجاري تطويرها ،حيث تم تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

واستقبلت العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة 18594 مريض إدمان "جديد ومتابعة " وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج مجانا وفى سرية تامة في المراكز التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن ، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري ، لافته الى أن صندوق مكافحة الإدمان نجح في إعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة وتدريبهم بشكل جيد للمشاركة في توعية أسرهم بأضرار الإدمان.

أيضا تم تنفيذ برامج لبناء البناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة كذلك تنفيذ سلسة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل ، بجانب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "وعى "حيث يتضمن 12 رسالة توعوية منها مكافحة تعاطى المخدرات والزيادة السكانية والكشف المبكر عن الإعاقة والزيادة السكانية ،كذلك تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة في 750 قرية ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أيضا تنفيذ ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأنشطة رياضية للشباب في هذه القرى .