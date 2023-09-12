محافظ الدقهلية يلتقي طلاب كلية آداب دمياط لحضور برنامج التدريب العملي

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية طلاب كلية آداب جامعة دمياط قسم نظم المعلومات والمساحة؛ لحضور برنامج التدريب العملي المتكامل بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لاكتساب الخبرات في مجال العمل التنفيذي علي أرض الواقع من خلال المعايشة اليومية داخل مواقع العمل.



وأكد "مختار" أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهدًا في تعليم وتدريب طلاب الجامعات لنقل الخبرات الإدارية والفنية والمهنية لهم من خلال المتخصصين في كافة الإدارات والأقسام.



وكلف "المحافظ" الدكتورة أميرة يوسف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة بعقد دورة تدريبية لطلاب كلية الآداب جامعة دمياط لمدة شهر كامل على كافة الأجهزة فى مجال كشف المرافق والرفع المساحى والتغيرات المكانية وغيرها.



وأوضحت "مديرة مركز معلومات شبكات المرافق" أن الطلاب سوف يتلقون برنامج تدريب عملى متكامل لمدة أربع اسابيع بمركز معلومات شبكات المرافق وذلك فى إطار التعاون العلمى ما بين قسم الجغرافيا كلية الاداب جامعة دمياط ، ومركز معلومات شبكات مرافق بديوان عام محافظة الدقهلية ، مشيرة إلي أن البرنامج التدريبي سوف يتضمن التدريب العملى على احدث الاجهزة فى مجال كشف المرافق والرفع المساحى مثل اجهزة GPS وجهاز التوتال ستيشين وجهاز الجيورادار كذلك سوف يشمل البرنامج التدريبي كورس مكثف للعمل علي تطبيقات برنامج arc gis فى إنتاج خرائط البنية التحتية مما يساهم فى اكتساب الطلاب الخبرات والمهارات التى تؤهلهم لسوق العمل وربط الدراسة النظرية مع التطبيق العملى الميدانى .

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