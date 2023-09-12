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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحرا وجوا .. تدريبات صينية مكثفة تحاكي الهجمات قرب تايوان

تدريبات صينية مكثفة
تدريبات صينية مكثفة قرب تايوان

أعلنت تايوان، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 22 طائرة عسكرية صينية و20 سفينة بالقرب من الجزيرة خلال ال 24 ساعة السابقة، حيث تكثف بكين أنشطتها العسكرية في المنطقة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبحرت الولايات المتحدة وكندا سفنا حربية عبر مضيق تايوان في تحد لمطالبات الصين الإقليمية. ويوم الاثنين، أبحرت الصين بتشكيل بحري بقيادة حاملة الطائرات شاندونج، على بعد حوالي 70 ميلا (110 كيلومترا) إلى جنوب شرق تايوان.

وكان من المتوقع أن تجري السفينة تدريبات تحاكي الهجمات بالطائرات والغواصات والسفن الحربية والبرية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وعبرت ثلاثة عشر طائرة عسكرية صينية تم الإبلاغ عنها، اليوم الثلاثاء، خط الوسط لمضيق تايوان، وهي منطقة ترسيم حدود غير رسمية بين الصين وتايوان، وفقا لوزارة الدفاع التايوانية.

وتقول الصين، إن تايوان سيتم لم شملها بالقوة إذا لزم الأمر باعتبارها جزء من أراضيها. وخلال العام الماضي، كثفت بكين الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء الجزيرة، بما في ذلك عن طريق إرسال السفن الحربية والطائرات الحربية على أساس شبه يومي.

وقال هوانج ون تشي، مساعد نائب الرئيس في هيئة الأركان العامة للاستخبارات في وزارة الدفاع التايوانية، خلال مؤتمر صحفي، "كانت الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام فترة الذروة لتمارين الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف: "هناك الكثير من أنشطة السفن الحربية في المياه المحيطة بمضيق تايوان". وقال إنه كان هناك أيضا عدد كبير من السفن الحربية التي تعمل في مناطق مختلفة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

وأكد هوانج أن الجيش التايواني سيواصل مراقبة تحركات الطائرات الحربية والسفن الحربية الصينية.

وفي يوم السبت الماضي، أبحرت يو إس إس رالف جونسون وفرقاطة هاليفاكس من فئة هاليفاكس أوتاوا التابعة للبحرية الملكية الكندية عبر مضيق تايوان.

وتزامن التوقيت مع قمة مجموعة العشرين من القادة في نيودلهي.

وتبحر الولايات المتحدة بشكل روتيني عبر المضيق في ما تسميه عمليات "حرية الملاحة"، والتي تعتبرها الصين أعمالا استفزازية.

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