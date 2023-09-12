مدبولي: منتدى الاستثمار البيئي والمناخي احد ثمار مؤتمر كوب 27

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لإطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي؛ مضيفًا أن المنتدى يُعتبر أحد ثمار مؤتمر كوب ٢٧، الذي انعقد في شرم الشيخ؛ لافتا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا مُهمًا في الاستثمار الأخضر للقطاع الخاص، ونعمل علي تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تعتزم المشاركة بخبراتها في مؤتمر الأطراف الـ٢٨ وما بعدها.

وأضاف في منتدي الاستثمار البيئي والمناخي أن مصر تستهدف زيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة بهدف الوصول إلى ١٠٠٪؜ من المشروعات الخضراء في ٢٠٣٠ كما قامت الدولة بإطلاق الاستراتيجية البيئبة ٢٠٥٠ .