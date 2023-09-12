ناهد رشدى تكشف كواليس فرح سنية مع عبلة كامل ونور الشريف

تحل الفنانة ناهد رشدي ضيفة على برنامج "It's showtime" على قناة "CBC"، في حلقة خاصة من البرنامج.

تفتح الفنانة الكبيرة قلبها وتتحدث عن ذكريات مشوارها الفني، وأبرز المحطات المهنية في مسيرتها، وتحديدًا بالوقوف عند مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي يعد من كلاسيكيات الدراما المصرية، وشاركت ناهد في بطولته مع النجم الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض، وتم عرضه سنة 1996 واستمر نجاحه حتى يومنا هذا.

وجسدت ناهد رشدي دور سنية، الابنة الأكبر للحاج عبد الغفور البرعي، وتحكي الفنانة الكبيرة كواليس العمل، وبالأخص مشهد الفرح الشهير.

يمر الحوار على أبرز أعمال ناهد رشدي في الدراما مثل “أرابيسك” و"هوانم جاردن سيتي"، كما يتناول أدوارها الأحدث مثل شخصيتها في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" الذي ظهرت فيه بدور أم الشهيد أحمد المنسي.

الحلقة من تقديم المذيعة دينا حويدق، وتبث في الساعة 11 ونصف من مساء اليوم، الثلاثاء.