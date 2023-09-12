شفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة شبين الكوم ..صور

تعرضت محافظة المنوفية اليوم لحالة من الطقس غير المستقر أدت الي سقوط أمطار متوسطة .

ووجه المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية، عربات الكسح للتعامل الفوري مع مياه الأمطار للتعامل السريع مع مياه الأمطار حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.



كما وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى .

واكد نجيب ، تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الامطار وكذلك رفع الاتربه عنها لمنع تجمع مياة الامطار فى الشوارع والميادين وعدم اعاقه حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.



رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية

رفع مياه الأمطار من شوارع المنوفية