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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

22 متهما .. قرار عاجل بشأن أكبر خلية إرهابية في القاهرة الجديدة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 22 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في أكبر خلية بـ القاهرة الجديدة، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المقيدة برقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر المقبل.

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أمر إحالة المتهمين في قضية القاهرة الجديدة

جاء فى أمر إحالة متهمي خلية القاهرة الجديدة، أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدراري لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

وتضمن أمر إحالة المتهمين في خلية القاهرة الجديدة، ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتي الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بوسائلها واغراضها، وثالثا: المتهمون من الثالث وحتي الثامن والعاشر والحادي عشر ومن الرابع عشر وحتي السابع عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون، في خلية القاهرة الجديدة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين  بأن جمعوا وحازوا ونقلوا أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم في باستخدامها في إرتكاب جرائم إرهابية.

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