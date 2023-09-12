عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة غلاء المعيشة.. تواصل ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

صدى البلد

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا ليبلغ 4,3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، فيما بقي ازدياد الرواتب عند مستوى قياسي، حسبما نقلته وكالات الأنباء الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وبلغ معدل البطالة نسبة 4,2 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري والذي انتهى في يونيو الماضي. 

ومن جهة أخرى سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7,8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من مايو إلى يوليو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي هذا الصدد قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت "لا يزال نمو الأجور مرتفعا، وهو ما يعكس جزئيا صرف مرتبات العاملين في القطاع العام دفعة واحدة".

وأضاف "لكن لكي تنمو الأجور الحقيقية بشكل مستدام، يجب علينا الالتزام بخطتنا خفض التضخم إلى النصف".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعهّد بعيد توليه منصبه في أكتوبر 2022، بخفض التضخم الى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10 في المئة. وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة البالغ 6,8 في المئة، الأعلى بين دول مجموعة السبع.

وأشارت خبيرة الاقتصاد أشلي ويب في "كابيتال إيكونوميكس" إلى "استمرار تراجع حدة ضيق سوق العمل في يوليو".

إلا أنها ترى أن "نمو الأجور لن يؤدي إلا إلى زيادة اضطراب بنك إنكلترا ويؤكد وجهة نظرنا بأن البنك في بريطانيا سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، من 5,25 في المئة حاليا إلى 5,5 في المئة كحد أقصى"، خلال اجتماعه القادم.

بريطانيا البطالة المعيشة سوناك هانت البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

هيئة الدواء تقرر استبدال بعض جداول الأدوية المخدرة .. تعرف عليها

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

1000 جنيه.. صرف مكافأة احتفالا بالمولد النبوي| تفاصيل

تحذيرات وجرس إنذار.. موعد انتهاء العاصفة دانيال

الكهرباء ترفع حالة الاستعداد القصوى.. وغرفة عمليات مركزية لمواجهة العاصفة دانيال

زلزال مراكش.. صحف أوروبية تبرز رفض المغرب مساعدات فرنسا

تقديم 434 ألف خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة خلال 24 ساعة

شباب الصحفيين بعد توجيهات الرئيس السيسي: مصر الكبيرة تدعم أشقائها في المحن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

مناشدات عاجلة.. الصليب الأحمر يسعى لجمع 100 مليون دولار للمغرب

مروة صبرى تكشف سر هجومها على أسما شريف منير.. صور

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ