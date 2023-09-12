التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة مساعدات ومواد غذائية لبني سويف

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، قافلة شاملة تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية؛ لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة بني سويف، ضمن فعاليات مبادرة (قطار خير التحالف).

وذكر التحالف - في بيان اليوم - أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية، وتماشيًا مع جهود التحالف وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات؛ لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتتضمن الشاحنات كميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية، ووجبات جاهزة وحقائب مدرسية شاملة الأدوات، وجواكت مدرسية، وألحفة فايبر، وحلوى المولد، ولعب أطفال، وحقائب صحية للأطفال، وقطع ملابس، وكراسي متحركة ونظارات طبية وغيرها من المساعدات.

وأوضح أنه تم اصطفاف هذه المساعدات أمام ديوان عام المحافظة كورنيش النيل؛ تمهيدا لتوزيعها على آلاف الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة خاصة قرى (حياة كريمة)، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

كيانات التحالف

شارك في القافلة 12 كيانًا من كيانات التحالف وهم (مؤسسة مصر الخير، وجمعية مسجد مصطفى محمود، ومؤسسة أبو العينين، وأبوهشيمة الخير، ومؤسسة العربي، ومؤسسة الجارحي، وجمعية الأورمان، وبنك الطعام المصري، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة صناع الحياة، وجمعية رسالة ومؤسسة حياة كريمة).

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قد انطلق في مارس عام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية؛ بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

