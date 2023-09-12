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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها دولتان عربيتان.. روسيا تعمل على إلغاء التأشيرة مع 6 دول أفريقية

روسيا
روسيا

قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أوليج أوزيروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تأمل في تأمين اتفاقيات بدون تأشيرة مع المزيد من الدول الإفريقية.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال أوزيروف، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسي الأفريقي، إنه على الرغم من أنها عملية معقدة، إلا أن هناك إجماعًا عامًا على ضرورة تخفيف قيود السفر.

وقال أوزيروف: “لدينا اتفاقيات بدون تأشيرة مع ست دول إفريقية وبالتأكيد العمل جار مع دول أخرى”، مضيفا أن “موسكو والدول الأفريقية اتفقت على تسهيل الاتصالات الثنائية خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج في أواخر يوليو”.

وأشار إلى أنه لا يمكن توقع أن تتم العملية بين عشية وضحاها، ولكن بشكل تدريجي، مع استمرار المحادثات بسرعات مختلفة مع دول مختلفة.

حاليًا، لا يحتاج المواطنون الروس إلى تأشيرات لزيارة تونس والمغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا وإسواتيني وبوتسوانا.

وبحسب السفير، تعمل موسكو أيضًا على تسيير رحلات جوية مباشرة إلى عدد من الدول الإفريقية، وقد تم إحراز بعض التقدم بالفعل.

وكشف أوزيروف: “نتوقع أن يتمكن سياحنا في الأشهر المقبلة من السفر إلى عدة دول في القارة مباشرة من المدن الروسية”.

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وأضاف أن هناك الكثير من الوجهات المحتملة التي تنتظر استكشافها من قبل المصطافين، وهي آمنة ومستقرة ومثيرة للاهتمام للغاية من حيث التاريخ والثقافة والطبيعة والأشخاص الذين يعيشون هناك.

وقال الدبلوماسي إنه إلى جانب تنزانيا وناميبيا وجنوب أفريقيا المعروفة، فإن لدى دول مثل بوتسوانا وزيمبابوي وموريشيوس الكثير لتقدمه أيضا.

روسيا الدول الافريقية إلغاء التأشيرة

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