الهلال الأحمر الليبي: فرق الإنقاذ تجد صعوبة في البحث عن المفقودين..وتحتاج لإمكانات خاصة

قال توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، إن هناك قوافل بالتنسيق مع لجنة الأزمة المركزية لتقديم المساعدات لمتضرري العاصفة دانيال والتي اجتاحت البلاد وخلفت الكثير من مشاهد الدمار، فضلاً عن تجاوز عدد ضحاياها 2000 شخص حتى الآن.

وأضاف الشكري خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرق الإنقاذ تجد صعوبة في البحث عن المفقودين وتحتاج إلى إمكانات خاصة، موجهاً الشكر إلى الشعوب والحكومات التي تساند الشعب الليبي في محنته.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أن درنة "مدينة منكوبة" بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.