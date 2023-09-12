عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الليبي: 45% من درنة اختفت في البحر ووفاة 3000 شخص

ليبيا
ليبيا

قالت القوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وانقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفياضانات ودمرتها، كما تجاوز قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000 شخص.

ولفت الجيش الليبي إلى أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، وأن هناك 100 مفقود خارج درنة جراء الفيضانات.

وأكدت القوات المسلحة الليبية أنه تم بذل كل الجهود للتحذير من مخاطر السيول قبل وقوع الفياضانات والعاصفة دانيال، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول الإعصار.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الحكومة اللبيية المكلفة من البرلمان، عن ارتفاع حصيلة الضحايا في مدينة درنة جراء العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الداخلية الليبية بالحكومة المكلفة من البرلمان، أن عدد الضحايا تجاوز 5200 في مدينة درنة جراء الإعصار "دانيال"، وشدد في تصريح له على أن غياب الوسائل المتطورة لإنذار المواطنين ساهم في الكارثة، مضيفاً: "نقوم بحصر أعداد الضحايا بالتواصل مع الجهات الصحية في درنة".

بيان رسمي.. ريال مدريد يتضامن مع ضحايا إعصار ليبيا

مأساة فتاة تبكي وتصف معاناتها مع إعصار دانيال في ليبيا.. فيديو مؤثر

القوات المسلحة الليبية ليبيا مدينة درنة الحكومة اللبيية العاصفة دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

موضوعات متعلقة

بيان رسمي.. ريال مدريد يتضامن مع ضحايا إعصار ليبيا

مأساة فتاة تبكي وتصف معاناتها مع إعصار دانيال في ليبيا.. فيديو مؤثر

ليبيا تستغيث.. انقطاع الاتصال بين جهاز الإسعاف والفرق الطبية

العاصفة دانيال تضرب ليبيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا في درنة إلى 5200 شخص

عالم أزهري لأئمة ليبيا: "أصول الفقه" هو الطريق لفهم النصوص الشرعية

حشد فرق الطوارئ.. تحرك عاجل من الأمم المتحدة بعد كارثة "دانيال" في ليبيا

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عربية النواب تثمن تكليفات الرئيس السيسي لدعم الأشقاء في ليبيا والمغرب

ترشيحاتنا

روسيا تنتصر.. جنرال أمريكي يحطم أحلام أوكرانيا بشأن استعادة القرم

هل زلزال المغرب واعصار دانيال من علامات الساعة ؟.. داعية: إنذار من الله

اصفرار في الجو وأمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تقترب وطوارئ في هذه المناطق

مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا في المغرب وليبيا

وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء

الجيش الليبي: 45% من درنة اختفت في البحر ووفاة 3000 شخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ