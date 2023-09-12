الجيش الليبي: 45% من درنة اختفت في البحر ووفاة 3000 شخص

قالت القوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وانقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفياضانات ودمرتها، كما تجاوز قتلى الفيضانات في درنة فقط قد يتجاوز 3000 شخص.

ولفت الجيش الليبي إلى أن فرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، وأن هناك 100 مفقود خارج درنة جراء الفيضانات.

وأكدت القوات المسلحة الليبية أنه تم بذل كل الجهود للتحذير من مخاطر السيول قبل وقوع الفياضانات والعاصفة دانيال، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول الإعصار.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الحكومة اللبيية المكلفة من البرلمان، عن ارتفاع حصيلة الضحايا في مدينة درنة جراء العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الداخلية الليبية بالحكومة المكلفة من البرلمان، أن عدد الضحايا تجاوز 5200 في مدينة درنة جراء الإعصار "دانيال"، وشدد في تصريح له على أن غياب الوسائل المتطورة لإنذار المواطنين ساهم في الكارثة، مضيفاً: "نقوم بحصر أعداد الضحايا بالتواصل مع الجهات الصحية في درنة".