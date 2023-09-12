نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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سرطان المعدة
سرطان المعدة

يعد الباذنجان من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية للجسم، ولكن في السنوات الأخيرة قل تواجده في الأطباق المصرية وغالبا ما يتم تناوله عند الإفطار بالفول فقط.

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وفقا لما جاء في موقع نعرض لكم فوائد الباذنجان في الوقاية من السرطان

الباذنجان غني بالعديد من المركبات المقاومة للسرطان، بما في ذلك الأنثوسيانين، وجليكوسيدات سولاسودين رامنوسيل (SRGs)، وحمض الكلوروجينيك التي ثبت أنها توفر فوائد وقائية من السرطان.

يمنع حمض الكلوروجينيك، على وجه الخصوص، الجذور الحرة من تكوين الخلايا السرطانية ويمنع نمو الورم وتكاثر الخلايا السرطانية.

يعمل حمض الكلوروجينيك أيضًا كمضاد للميكروبات والفيروسات والالتهابات ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ.

يحتوى الباذنجان على مضادات الأكسدة القوية وهي مركبات تمنع تلف الخلايا عندما يتفاعل الأكسجين مع المواد الضارة في الجسم المعروفة باسم الجذور الحرة.
 

باذنجان
باذنجان

يؤدي تلف الخلايا هذا إلى تعطيل وظيفة الخلية الطبيعية ويسبب التهابًا يمكن أن يؤدي إلى حالات مزمنة مختلفة.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة سيساعد على تحييد الجذور الحرة، وبالتالي منع الأكسدة وآثارها.

ناسونين هو النوع الأكثر وفرة من مضادات الأكسدة الأنثوسيانين الموجودة في الباذنجان،فهو يساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهو الأساس لمعظم الأمراض، كما أنه يحمي من طفرات الخلايا، وموت الخلايا، وتلف الحمض النووي وغشاء الخلية الناجم عن الأكسدة.
 

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