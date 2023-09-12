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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تجذب أنظار متابعيها بإطلالة صيفية جريئة

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها صورة جديدة في أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت عبير صبري بإطلالة صيفية جذابة، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.
 


آخر أعمال الفنانة عبير صبري

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في مسلسل جميلة الذي عرض خلال موسم رمضان 2023، ودارت أحداثه حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي نشهدها من حولنا في المجتمع، وكيف تمر البطلة «جميلة» ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة للمشاهدين.

أبطال مسلسل جميلة

وشارك في بطولة مسلسل «جميلة» لـ ريهام حجاج، عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، ورحاب حسين.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٢_١٨٢٢٥٧

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