محمد حفظي ومحمد عبد العظيم أول الحاضرين عرض فيلم فوي فوي

وصل كل من المنتج محمد حفظي، والفنان محمد عبد العظيم أحد أبطال فيلم فوي فوي للعرض الخاص للفيلم المقام في احد دور العرض السينمائية بمول شهير بمنطقة السادس من اكتوبر .

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع محمد فراج ونيللي كريم، يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي، إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.



وكان آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل حرب والذي شارك في بطولته الفنان أحمد السقا وعرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.