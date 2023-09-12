بدأت فى الإذاعة واعتزلت الفن بإرادتها .. أسرار فى حياة قطة السينما كاريمان

تصدر خبر وفاة الفنانة كاريمان محركات البحث فى جوجل اليوم ، وذلك بعد أن أعلن نجلها الوحيد رجل الأعمال شيرين عن وفاتها من خلال منشور عبر موقع فيسبوك ،عن عمر يناهز 86 ، بعد صراع طويل مع المرض.



ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة غدًا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، والدفنة بمقابر العائلة في منطقة ٦ أكتوبر، ولم تستقر أسرة الراحلة على مكان إقامة عزاء الراحلة .

وبالرغم اعتزال الفنانة كاريمان الفن وابتعادها الكامل عن الأضواء منذ سنوات طويلة ، بعد أن ارتدت الحجاب، إلا أنها مازالت عالقة فى أذهاننا من خلال أعمالها المميزة التى قدمتها منذ دخولها الفن .



من هى الفنانة كاريمان؟



ولدت الفنانة كاريمان فى عام 1936 بمدينة القاهرة لأب لبناني وأم مصرية تركية، حيث بدأت نشاطها الفني منذ طفولتها من خلال إحدى برامج الأطفال ويدعى "بابا شارو" ، الذى قدم فى الإذاعة ، من ثم بدأت التمثيل في مسرح مدرستها وقدمت "قيصر وكليوباترا".



ثم دخلت لعالم الفن والسينما في الخمسينات، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية لمدة 12عامًا حتى قررت الا عتزال ، وأطلق عليها الجمهور قطة السينما حيث أنها اشتهرت بتقديم أدوار الفتاة الدلوعة،وقبل سنتين تم تداول صور لها في سن الشيخوخة.



وكان أبرزها: سكر هانم، مراتي مدير عام، تمر حنة، الحموات الفاتنات ، جميلة بوحريد،وكان آخر أفلامها هو فيلم "نورا"، وأدت خلاله دور زينب السكرتيرة.



كما أيضا قدمت بعض المسرحيات التى يشاهدها الجمهور ويستمتع بها حتى هذا الوقت، أبرزها: عمتي فتافيت السكر، وكناس في جاردن سيتي.

حياة الفنانة كاريمان الأسرية



أما على الصعيد الأسرى للفنانة كاريمان، فهى لديها ابن وحيد يدعى شيرين، ويعمل رجل أعمال، ولديها 4 أحفاد، أكبرهم طبيبة صيدلانية، والثانية خريجة كلية الإعلام، والثالث خريج الأكاديمية البحرية، والرابع مازال يدرس.