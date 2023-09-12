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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدأت فى الإذاعة واعتزلت الفن بإرادتها .. أسرار فى حياة قطة السينما كاريمان

صدى البلد

تصدر خبر وفاة الفنانة كاريمان محركات البحث فى جوجل اليوم ، وذلك بعد أن أعلن نجلها الوحيد رجل الأعمال شيرين عن وفاتها من خلال منشور عبر موقع فيسبوك ،عن عمر يناهز 86 ، بعد صراع طويل مع المرض.


ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة غدًا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، والدفنة بمقابر العائلة في  منطقة ٦ أكتوبر، ولم تستقر أسرة الراحلة على مكان إقامة عزاء الراحلة .

 

 

وبالرغم اعتزال الفنانة كاريمان الفن وابتعادها الكامل عن الأضواء منذ سنوات طويلة ، بعد أن ارتدت الحجاب، إلا أنها مازالت عالقة فى أذهاننا من خلال أعمالها المميزة التى قدمتها منذ دخولها الفن .

 


من هى الفنانة كاريمان؟


ولدت الفنانة كاريمان فى عام 1936 بمدينة القاهرة لأب لبناني وأم مصرية تركية، حيث بدأت نشاطها الفني منذ طفولتها من خلال  إحدى برامج الأطفال ويدعى "بابا شارو" ، الذى قدم فى الإذاعة ، من ثم بدأت التمثيل في مسرح مدرستها وقدمت "قيصر وكليوباترا".


  ثم دخلت لعالم الفن والسينما في الخمسينات، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية لمدة 12عامًا حتى قررت الا عتزال ، وأطلق عليها الجمهور قطة السينما حيث أنها اشتهرت بتقديم أدوار الفتاة الدلوعة،وقبل سنتين تم تداول صور لها في سن الشيخوخة.


وكان أبرزها: سكر هانم، مراتي مدير عام، تمر حنة، الحموات الفاتنات ، جميلة بوحريد،وكان آخر أفلامها هو فيلم "نورا"، وأدت خلاله دور زينب السكرتيرة.


كما أيضا قدمت بعض المسرحيات التى يشاهدها الجمهور ويستمتع بها حتى هذا الوقت، أبرزها: عمتي فتافيت السكر، وكناس في جاردن سيتي.

 

حياة الفنانة كاريمان الأسرية


 أما على الصعيد الأسرى للفنانة كاريمان، فهى لديها ابن وحيد يدعى شيرين،  ويعمل رجل أعمال، ولديها 4 أحفاد، أكبرهم طبيبة صيدلانية، والثانية خريجة كلية الإعلام، والثالث خريج الأكاديمية البحرية، والرابع مازال يدرس.

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