الدنمارك تعلن إرسال مساعدات ضخمة إلى أوكرانيا

أعلنت الدنمارك عن عزمها إرسال أكبر مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب ضد روسيا، حيث تبلغ قيمتها 5.8 مليار كرونة دنماركية (حوالي 833 مليون دولار).

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 عبر موقعها الرسمي إن الحزمة الجديدة هي الثانية عشرة على التوالي، حيث تم تخصيص الأموال من الصندوق الأوكراني وسيتم استخدامها لشراء الدبابات ومركبات المشاة القتالية والمدافع المضادة للطائرات، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقال رئيس وزارة الدفاع الدنماركية ترولز لوند بولسن: "اليوم تقدم الدنمارك أكبر مساهمة اقتصادية لدعم أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، إنه منذ بداية عام 2023، قدم حلفاء أوكرانيا لكييف مساعدة بقيمة 30 مليار دولار.