مرتدية اللون الأسود.. بسمة وهبة: ما حدث في ليبيا أمر غير متوقع

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، التعازي إلى الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول التي خلفها الإعصار في الأراضي الليبية، وظهرت بسمة وهبة مرتدية ملابس باللون الأسود حدادا على ما حدث في ليبيا.

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" ما حدث في ليبيا أمر غير متوقع ".

وأضافت بسمة وهبة :" الآلاف مازالوا مفقودين بسبب الفيضانات وهناك مناطق دمرت بشكل كامل بسبب العاصفة دانيال".

وتابعت بسمة وهبة :" مدينة درنة الليبية تكبدت خسائر كثيرة واختفت ربع المدينة بسبب العاصفة دانيال ".

واكملت بسمة وهبة :" التقديرات تشير إلى تواجد حوالي 10 آلاف شخص مفقود حتى الآن بسبب السيول "، مضيفا:" ما يحدث في ليبيا مشهد مؤلم وموجع".