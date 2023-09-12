تنسيق 2023.. المدن الجامعية بحلوان تعلن تفاصيل التسكين خلال العام الجديد.. السيد قنديل: الانتهاء من عمليات التطوير والتسكين وفقا لشروط محددة

تنسيق الجامعات 2023 :

المدن الجامعية بحلوان تعلن تفاصيل التسكين خلال العام الجديد

السيد قنديل : الانتهاء من تطوير المدن الجامعية استعدادا لاستقبال الطلاب

ادارة المدن الجامعية بحلوان : التسكين بالمدن الجامعية وفقا لشروط محددة

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتائج تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ للمراحل الأولى و الثانية و من المقرر أن يتم إعلان تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ خلال الأيام القادمة .

و يتساءل الطلاب المرشحون لكليات جامعة حلوان عن إجراءات التقدم للجامعة و إجراءات الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية للمغتربين و إجراءات الكشف الطبي للمستجدين و بدء التسكين بالمدن الجامعية .

و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد أنهت الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتسكين بالمدن الجامعية و تم تجهيز المباني و الغرف علي اعلي مستوي لاستقبال الطلاب .

و أوضحت إدارة جامعة حلوان أنه يجب على الطلاب إحضار الأوراق التالية عند التقدم للجامعة وتشمل :

بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها

إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.

طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب

إحضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور

توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.

6 صور شخصية 4x6 .

الكشف الطبي الخاص بالتقدم للجامعة

شهادة الثانوية العامة

وصرح الدكتور خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان لصدي البلد أن شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية تكون وفقا للقواعد التالية:



1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.



3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.



4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.



5- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.



6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.



7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.



8- ألا يكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة.



9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.



10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.



11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.



12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.



14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة .

وقد أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة حلوان أنه على الطلاب المغتربين المرشحين لكليات الجامعة الراغبين بالسكن بالمدن الجامعية تجهيز الأوراق الخاصة بالتسكين و التي تشمل :