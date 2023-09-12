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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب جامعة الأزهر بالقاهرة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكليات طب الأزهر بالقاهرة  ( بنين - بنات) وذلك علي مدار يومي الأربعاء والخميس ، تحت عنوان الرؤية الصحية لمصر ٢٠٣٠.
 

ويقام المؤتمر الدولي الثالث برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة ، والدكتور محمود صديق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. 
 

ويترأس المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب جامعة الازهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين الأزهر القاهرة، و الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي عميدة كلية الطب بنات الأزهر القاهرة.
ويتضمن المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب علي مدار يومين جلسات علمية   للحديث في فروع الطب والجراحات بالإضافة لجلسة عرض من شباب الطلاب والأطباء و تأثير التغيرات المناخية و علاقتها بالصحة و ما يتعلق بصحة الطفل والرؤي المختلفة حول تكيف الجهاز المناعي و جودة التعليم الطبي، اضافة لعرض خبرات أساتذة الجامعات والمؤسسات في جميع علوم الطب مثل كيفيه التعامل الآمن مع حالات الحوادث لجميع التخصصات و التطبيق العملي لعلم الذكاء الإصطناعي في الطب والجراحة بالإضافة للجديد في جراحات السمنة.
تضم امانة المؤتمر كل من الدكتور محمد عبد العزيز الزيات وكيل كلية طب بنين الازهر بالقاهرة الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سوسن عبد الصبور وكيل كلية طب بنات الازهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل كلية طب بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان الشال وكيلة طب بنات لشئون التعليم والطلاب.

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