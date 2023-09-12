نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

كشف الإعلامي طارق السيد نجم الزمالك السابق عن مفاجأة بشأن قرب عودة اشرف بن شرقي للفريق مره اخري

واكد طارق السيد في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن اشرف بن شرقي سينضم لفريق الريان لمدة ٦ اشهر من الآن أي أنه سيحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل

واضاف طارق السيد أن اشرف بن شرقي سيكون اضافه كبيره للفريق خاصة وأن المجلس الجديد سيسعى لخلق فريق قوي و متماسك

وتابع أن بن شرقي أيضا يرغب في العودة للزمالك مره اخري مشددا أن القيمة الماديه للصفقة ستكون كبيره ولكن هناك بعض الصفقات تستحق تلك المبالغ

واضاف أن الاهلي ضم صفقتين للفريق مقابل ٦ مليون دولار وهم أمام عاشور و موديست