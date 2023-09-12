نشرة الفن.. رومانسية بسنت شوقي ومحمد فراج في عرض فيلم "فوي فوي".. وتفاصيل إنهاء زواج جو جوناس وصوفي تيرنر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها رومانسية بسنت شوقي ومحمد فراج في عرض فيلم "فوي فوي" وتفاصيل إنهاء زواج جو جوناس وصوفي تيرنر.

حرصت الفنانة بسنت شوقي علي حضور العرض الخاص لفيلم فوي فوي ، والذي يشهد بطولة سينمائية جديدة لزوجها محمد فراج ، لتنفي بذلك شائعات طلاقها التي ترددت في الاونة الاخيرة

عبر مغني البوب الشهير جو جوناس عن شعوره تجاه أنباء انفصاله عن زوجته الممثلة بطلة مسلسل Game of Thrones صوفي تيرنر، التي اشتهرت بلعب شخصية سانسا ستارك.

تخلى النجم الوسيم كريس إيفانز عن العزوبية في خبر مفاجيء لمعجباته، وتزوجه من حبيبته ألبا بابتيستا في حفل عائلي اقتصر على حضور أصدقائهما المقربين فقط.

تصدر خبر وفاة الفنانة كاريمان محركات البحث فى جوجل اليوم ، وذلك بعد أن أعلن نجلها الوحيد رجل الأعمال شيرين عن وفاتها من خلال منشور عبر موقع فيسبوك ،عن عمر يناهز 86 ، بعد صراع طويل مع المرض.

حقق فيلم الرعب The Nun 2 إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي في عطلته الأسبوعية الأولى، بعدما بدء عرضه يوم 8 سبتمبر الجاري.

قال الفنان إسلام إبراهيم ، أن هناك الكثير من الأدوار الذى يتمنى أن يقدمها خلال الفترة القادمة ، والتى ستكون مختلفة عن ما قدمه من قبل .

حرصت الفنانة داليا شوقي على حضور العرض الخاص لفيلم “فوي فوي” بطولة زوج شقيقتها الفنان محمد فراج مساء اليوم في إحدى مولات 6 أكتوبر، وذلك بعد تعرضها لانتقادات بسبب دورها في مسلسل سفاح الجيزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.