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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. رومانسية بسنت شوقي ومحمد فراج في عرض فيلم "فوي فوي".. وتفاصيل إنهاء زواج جو جوناس وصوفي تيرنر

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم  الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها رومانسية بسنت شوقي ومحمد فراج في عرض فيلم "فوي فوي" وتفاصيل إنهاء زواج جو جوناس وصوفي تيرنر.

 

رومانسية بسنت شوقي ومحمد فراج في عرض فيلم "فوي فوي"| صور

حرصت الفنانة بسنت شوقي علي حضور العرض الخاص لفيلم فوي فوي ، والذي يشهد بطولة سينمائية جديدة لزوجها محمد فراج ، لتنفي بذلك شائعات طلاقها التي ترددت في الاونة الاخيرة

 

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

عبر مغني البوب الشهير جو جوناس عن شعوره تجاه أنباء انفصاله عن زوجته الممثلة بطلة مسلسل Game of Thrones صوفي تيرنر، التي اشتهرت بلعب شخصية سانسا ستارك. 

 

كريس إيفانز يتخلى عن العزوبية من أجل ألبا بابتيستا| تفاصيل زفافهما السري

تخلى النجم الوسيم كريس إيفانز عن العزوبية في خبر مفاجيء لمعجباته، وتزوجه من حبيبته ألبا بابتيستا في حفل عائلي اقتصر على حضور أصدقائهما المقربين فقط. 

 

بدأت فى الإذاعة واعتزلت الفن بإرادتها .. أسرار فى حياة قطة السينما كريمان

تصدر خبر وفاة الفنانة كاريمان محركات البحث فى جوجل اليوم ، وذلك بعد أن أعلن نجلها الوحيد رجل الأعمال شيرين عن وفاتها من خلال منشور عبر موقع فيسبوك ،عن عمر يناهز 86 ، بعد صراع طويل مع المرض.

 

 

تعرف على إيرادات الجزء الثاني من The Nun في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم الرعب  The Nun 2  إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي في عطلته الأسبوعية الأولى، بعدما بدء عرضه يوم 8 سبتمبر الجاري. 

 

إسلام إبراهيم: نفسي أجسد شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة | فيديو

قال الفنان إسلام إبراهيم ، أن هناك الكثير من الأدوار الذى يتمنى أن يقدمها  خلال الفترة القادمة ، والتى ستكون مختلفة عن ما قدمه من قبل .

 

أول ظهور لـ داليا شوقي بعد تعرضها للانتقادات بسبب سفاح الجيزة

حرصت الفنانة داليا شوقي على حضور العرض الخاص لفيلم “فوي فوي” بطولة زوج شقيقتها الفنان محمد فراج مساء اليوم في إحدى مولات 6 أكتوبر، وذلك بعد تعرضها لانتقادات بسبب دورها في مسلسل سفاح الجيزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

فوي فوي Game of Thrones The Nun الفنانة بسنت شوقي الفنان محمد فراج بسنت شوقى ومحمد فراج

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