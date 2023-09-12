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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

الملكة رانيا
الملكة رانيا

شاركت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على أنستجرام صورة جديدة لها مع زوجها خلال إحدى المناسبات الرسمية، وقد ظهرت بإطلالة انيقة وعصرية للغاية.

 

سعر إطلالة الملكة رانيا

 

وظهرت الملكة رانيا بفستان انيق وطويل وباكمام طويلة باللون الفيروزي، ويتوسطه حزام باللون الأخضر القاتم، واختارت حذاء باللون الأبيض والأسود، مع حقيبة باللون الجنزاري .

 

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وكان فستان الملكة رانيا من تصميم jonathan simkhai، ووصل سعرها 1,782 ريال سعودي، أي ما يعادل 146،82 جنيه مصري.

 

 

وكانت حقيبة الملكة رانيا من ماركة Elleme، ووصل سعرها إلى 1,549 ريال سعودي، اي ما يعادل 127،62 جنيه مصري.

 

وتركت الملكة رانيا شعرها منسدلا عبر اكتافها بتشريحة انسابية وناعمة، وهو مل تناشب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ولم تتكلف الملكة رانيا في وضع المكياج، فقد اختارت الالوان الترابية، فقد اختارت اللون الكمشيري القاتم كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا لتبرز من جمال ملامحها.

 

وأختارت الملكة رانيا بعض الإكسسورات البسيطة، فقد اختارت ساعة يد باللون البني، مع خاتم من الالماس باللون الفضي ليتناسب مع إطلالتها.

الملكة رانيا
فستان الملكة رانيا
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