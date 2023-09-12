المناخ الزراعي: العالم في بداية التغيرات ولم يشهد الكوارث الحقيقية

قدم الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد بالمناخ الزراعي، التعازي للأشقاء في ليبيا والمغرب، متابعا أننا خرجنا من الاحتباس الحراري للغليان الحراري بحسب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة.

وتابع شاكر أبو المعاطي، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الكوكب لازال في بداية التغيرات المناخية ولم يشهد بعد الكوارث الحقيقية .

وتابع: "ننادي ولا أحد يسمع الكلام والرئيس السيسي نادى كثيرا بالتخفيف والتمويل.. من إنجازات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إنشاء صندوق الأضرار والخسائر".