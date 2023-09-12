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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق مصر السيادي يطلق أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا 

صدى البلد

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دور صندوق مصر السيادي لخلق الشراكات الاستثمارية في مجالات التحول الأخضر، حيث جاء إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، حيث يُعطي الصندوق أولوية للاستثمار في المشروعات الخضراء خصوصاً مشروعات الهيدروجين الأخضر، في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل".

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هالة السعيد: العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة

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وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي

أضافت هالة السعيد في تصريحات لها: “وقد أطلق صندوق مصر السيادي أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية (شركة فيرتيجلوب، وشركة سكاتك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات) في نوفمبر الماضي خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022”. 

وتابعت: “وسوف يشمل المشروع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسينتج المصنع أكثر من 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا المملوكة لشركة فيرتيجلوب”.

الهيدروجين الاخضر انتاج الهيدروجين الأخضر صندوق مصر السيادي التحول الاخضر

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