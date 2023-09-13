خبير استزراع سمكي: الصور المتداولة لسمك الماكريل ليست بمصر.. واللون الأزرق «مش خطر»|فيديو

قال يوسف العبد خبير الاستزراع السمكي ، تعقيبًا على المادة الزرقاء المنتشرة داخل سمك الماكريل ، إنه غير متأكد أن هذه الصورة من مصر أم لا ، وهيئة المحاجر السمكية والموانئ المصرية تقوم بفحص شامل ودقيق ومعملي على أي واردات وأسماك من الخارج .

وتابع يوسف العبد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن هناك حوالي 30 نوعا من الاسماك الماكريل ، وأشهرها الياباني والنرويجي ، وهو لا يتعايش في بيئة البحر المتوسط ، وبصورة قطعية هذه الصور ليست من البيئة المصرية.

وأكمل : اللون الازرق ليس خطيرًا ولكن تاريخ معيشة الماكريل تتغذى على الأعشاب البحرية ، والتي من الممكن أن تتغذى على طحالب زرقاء .