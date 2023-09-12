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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الثلاثية |خناقة شوارع بين فيتوريا و الجهاز الفني لتونس

صدى البلد

 

اشتبك روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع أعضاء الجهاز الفني لمنتخب تونس عقب هزيمة الفراعنه بثلاثيه 

 

والتقطت عدسه موقع صدي البلد فيديو ل “خناقة ” فيتوريا مع أعضاء الجهاز الفني لمنتخب تونس.

 

خسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

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وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء

ضم تشكيل منتخب مصر
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - حسام عبدالمجيد - علي جبر - عمر كمال.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، محمد حمدي، محمود مرعي، محمود حمادة، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، سام مرسي، أسامة فيصل، محمد شريف.

أحمد سيد زيزو إبراهيم عادل الفراعنة الجهاز الفنى

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