الكافيين.. صيدلانية تكشف فوائد القهوة للشعر والبشرة

كشفت الدكتورة ناردين نشأت، صيدلانية متخصصة في علم التجميل، أن القهوة لها فوائد أخرى غير الشرب فهي تفيد البشرة و الشعر.

وأضافت "نشأت"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد تقديم دينا رامز، أنه يمكن استخدام البن العادي لتحضير ماسك القهوة للبشرة، و القهوة سريعة التحضير لإسكراب الشعر.

وأوضحت "نشأت"، أن الكافيين يزود الدورة الدموية للبشرة، و أيضا بها مضادات أكسدة تساعد على التخلص من التجاعيد وآثار الشيخوخة.

أنسب وقت لماسك البشرة

وأشارت، إلى أن أفضل توقيت لعمل ماسك البشرة هو نهاية اليوم و قبل النوم، لتعويض ما تعرضت له البشرة خلال اليوم.