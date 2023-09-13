جالي فرحي بدري.. مصطفى أبوسريع يتحدث عن علاقته بالفنان محمود حميدة |فيديو

قال الفنان مصطفى أبو سريع، تعقيبًا على كواليس دوره في مسلسل "الأب الروحي"، إنه من فضل الله أن ترزق بعمل يحميك فنيًا ، وأن تستطيع أن تعبر عن رأيك داخل العمل وخارجه في الكواليس .

وأضاف "أبو سريع"، خلال لقائه لبرنامج "من مصر"، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن " بيتر ميمي " يمتلك ميزة إخراجية ، واشتغلت معاه "الهرم الرابع" وكانت تجربة مميزة وناجحة .

وأردف: "بيتر ميمي كان بيبات في المكتب عشان ينجح فيلم الهرم الرابع وكان بيقولي اصنع دورك".

وتابع: "انبسطت في ثقة بيتز ميمي فيا إني اقدر ألعب دوري في الأب الروحي".

وعن علاقته بالفنان محمود حميدة، قال: "جالي فرحي بدري من حبه الزيادة فيا واتوترت وأنا بلبس وبنيت معاه مشهد كامل".