عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المنسف الأردني

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل المنسف الأردني..

 

طريقة عمل المنسف الاردني..

المقادير

2كياو لحمة بلدي طبعا
لبن جميد حسب مقدار اللحمة
ملح
1كيلو رز صنوايت
2ملعقتين سمن بلدي
خبز شراك
لوز -صنوبر- بقدونس(للزينة)
ولاتنسو البهارات(الهيل)

اليكم الطريقة
 

ضع اللحمة في وعاء الطبخ
ضع عليها الماء ودعها تغلي
عند الغليان ازل رغوة اللحمة
ثم ضع ملعقة ملح وبهارات الهيل
ودعها تتغلي على مهل
تكون انت بنفس الوقت نقعت الرز
وتكون قد خلطت الجميد بالمولينكس مع اضافة الماء
حتى لايكون ثقيل
طريقة عمل الرز
صفي الرز عن الماء
وضع السمن البلدي في اناء اخر لطبخ الرز
دع السمن يحمى ثم ضع الرز و اضف عليه الماء ثم ضع عليه الكركم
لاعطاء لون الرز الاصفر
نعود الى الحمة
اذا نضجت نضع عليها لبن الجميد ونضيف نصف ملعقة كركم
ودعها حتى اللبن يغلي لاتطل عليه حتى لا يصبح مر
نحضر صحن كبيير (او سدر) ثم نفرد خبز الشراك ونصب عليه اللبن ثم نضع الرز
ونصب مرة اخرى اللبن
رتب اللحمة
على السدر
وضع اللوز والصنوبر والبقدونس وغطيهم بخبز شراك

المنسف الأردني طريقة عمل المنسف الأردني طريقة عمل المنسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

نجم الزمالك يعلن نبأ سارا لجماهير القلعة البيضاء بشأن زيزو

الجرام بـ1,877.. هزة قوية في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-9-2023

موضوعات متعلقة

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

5 اشياء تخلصك من حرارة الفلفل الحار على اليدين

طريقة عمل الارز بالجمبرى

تعرف على فوائد التوت البرى

أعراض وأسباب متلازمة الألم العضلي الليفي

ترشيحاتنا

بتتجسس على بياناتك .. السيارات الحديثة تسبب أزمة عالمية جديدة

«لما أصحابي يعرفوا إني رجعت سينجل».. آيتن عامر تثير الجدل بالرقص مع الشباب|شاهد

طموحنا كبير.. أول تعليق من نجم تونس على هزيمة منتخب مصر

ارتفع أمام 6 عملات.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

الصبر على البلاء والمصائب والمرض.. يزيد الثواب ويرفع الدرجات

غياب ميسي.. الأرجنتين تفوز على بوليفيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المنسف الأردني

نصائح للوقاية من إعتام عدسة العين| اعرفها فورا

سعرها تخطى 30 ألف جنيه.. داليا شوقي تخطف الأنظار بهذه الحقيبة |شاهد

سحر.. أوراق الجوافة للشعر

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ