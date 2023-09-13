قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل المنسف الأردني..

طريقة عمل المنسف الاردني..



المقادير



2كياو لحمة بلدي طبعا

لبن جميد حسب مقدار اللحمة

ملح

1كيلو رز صنوايت

2ملعقتين سمن بلدي

خبز شراك

لوز -صنوبر- بقدونس(للزينة)

ولاتنسو البهارات(الهيل)

اليكم الطريقة



ضع اللحمة في وعاء الطبخ

ضع عليها الماء ودعها تغلي

عند الغليان ازل رغوة اللحمة

ثم ضع ملعقة ملح وبهارات الهيل

ودعها تتغلي على مهل

تكون انت بنفس الوقت نقعت الرز

وتكون قد خلطت الجميد بالمولينكس مع اضافة الماء

حتى لايكون ثقيل

طريقة عمل الرز

صفي الرز عن الماء

وضع السمن البلدي في اناء اخر لطبخ الرز

دع السمن يحمى ثم ضع الرز و اضف عليه الماء ثم ضع عليه الكركم

لاعطاء لون الرز الاصفر

نعود الى الحمة

اذا نضجت نضع عليها لبن الجميد ونضيف نصف ملعقة كركم

ودعها حتى اللبن يغلي لاتطل عليه حتى لا يصبح مر

نحضر صحن كبيير (او سدر) ثم نفرد خبز الشراك ونصب عليه اللبن ثم نضع الرز

ونصب مرة اخرى اللبن

رتب اللحمة

على السدر

وضع اللوز والصنوبر والبقدونس وغطيهم بخبز شراك