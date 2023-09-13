برقم غير متوقع.. سعر فستان ريا أبي راشد الأحمر يثير الجدل

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها لرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

سعر فستان ريا أبي راشد الأحمر

وارتدت ريا أبي راشد فستان قصير بنصف كم وبتصميم مميز من منطقة الصدر باللون الاحمر الناري.

وكان فستان ريا أبي راشد من تصميم كارن ميلن، ووصل سعره إلى 507 ريال سعودي، أي ما يعادل 41,76 ألف جنيه.

وقامت ريا أبي راشد بترك خصلات شعرها منسدله على اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأختارت ريا أبي راشد بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الاحمر الناري، مع الماسكرا والآي لاينر والكحل باللون البني لتبرز من رقة ملامحها.

وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بالإكسسورات اللافتة، فقامت قرطين باللون الذهبي وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد