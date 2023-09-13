عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم غير متوقع.. سعر فستان ريا أبي راشد الأحمر يثير الجدل

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد  متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها لرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

 

سعر فستان ريا أبي راشد الأحمر

 

وارتدت ريا أبي راشد فستان قصير  بنصف كم وبتصميم مميز من منطقة الصدر باللون الاحمر الناري.

 

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

 

وكان فستان ريا أبي راشد من تصميم كارن ميلن، ووصل سعره إلى 507 ريال سعودي، أي ما يعادل 41,76 ألف جنيه.

 

وقامت ريا أبي راشد بترك خصلات شعرها منسدله على اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

وأختارت ريا أبي راشد بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الاحمر الناري، مع الماسكرا والآي لاينر والكحل باللون البني لتبرز من رقة ملامحها.

 

وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بالإكسسورات اللافتة، فقامت قرطين باللون الذهبي وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا ريا أبي راشد فستان ريا أبي راشد سعر فستان ريا أبي راشد سعر فستان ريا أبي راشد الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

ادعوا له| تفاصيل الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

موضوعات متعلقة

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

في أقل من نصف ساعة.. حضري كرات الكاكاو بالحليب المحلى

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

سهلة وسريعة.. طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة| ليبيا والمغرب.. مصر تتضامن مع الأشقاء

خطوات لحل أزمة السجائر.. رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يوضح

إنقاذ المنطقة الصناعية بالقطامية من كارثة بعد إخماد حريق في مخزن.. صور

المغرب.. جبل ينشق إلى نصفين بفعل الزلزال المدمر

حكم من يواظب على قيام الليل وينام عن صلاة الفجر

إنذار شديد اللهجة| رسالة هامة من علاء نبيل لـ فيتوريا بشأن ودية تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من العرض الخاص لفيلم "فوى فوى" بطولة محمد فراج

برقم غير متوقع.. سعر فستان ريا أبي راشد الأحمر يثير الجدل

يحارب العدوى.. نوع تسالي خارق في تقوية المناعة

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ