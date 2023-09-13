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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن شرب الحليب لفترة؟.. لن تتوقع النتائج

أضرار عدم شرب الحليب
أضرار عدم شرب الحليب لمدة شهر 

يمد شرب الحليب العديد من الفوائد للجسم، وبالأخص في مرحلة الطفولة والشباب، وذلك لأنه يساهم في تكوين العظام وتقويتها لاحتوائه على الكالسيوم.

 

أضرار عدم شرب الحليب لمدة شهر 

 

 

وقال الدكتور الهندي سانديب بهاتناغار من مستشفى باراس هيلث: "عندما نتوقف عن شرب الحليب لمدة شهر، فإن الجسم قد يؤدي لبعض التغييرات، مثل التقليل من الانتفاخ والغازات.

 

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أما عن الأضرار، فقد أكد بهاتناغار، أن عدم شرب الحليب لمدة شهر قد يتسبب في انخفاض في معدل الكالسيوم، مما يؤثر على صحة العظام، وفقا لما نشر في صحيفة "إنديان إكسبرس".

 

وقالت نوبور باتيل، اختصاصية التغذية: “إذا كان استهلاك الحليب غير منتظم، فقد يلاحظ انخفاض في منسوب الكالسيوم وفيتامين د.

 

أضرار عدم شرب الحليب لمدة شهر 

 

لذا نصحت باتيل، بتناول الحليب بإنتظام دون الأفراط فيه، ومراعاة شرب الحليب الخالي من اللاكتوز لمن يعانون من مشاكل حساسية الحليب.

 

وتابعت باتيل، أن شرب الحليب بإعتدال وبشكل كنتظم يعزز الجسم بالكالسيوم الضروروي للحفاظ على صحة العظام والأسنان، وأمداد الجسم فيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

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