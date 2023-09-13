أخبار الفن: في ذكرى ميلاده.. قصة خلاف رياض القصبجي وإسماعيل ياسين.. وأحمد فهمي يكشف عن بوستر مسلسل "الفريدو"

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

يستعد المطرب ولاعب الاسكواش السابق رامى عاشور لإحياء حفلًا غنائيا يوم 29 سبتمبر الجارى بساقية الصاوى ، وتم طرح التذاكر بسعر موحد 150 جنيهًا.

وكان قد طرح الفنان رامي عاشور، أغنية جديدة بعنوان "توكسيك" وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

تحل اليوم، الأربعاء 13 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل رياض القصبجى، والذى اشتهر بدور الشاويش عطية، وقدمثنائيا ناجحا مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، واستطاع أن يكون من النجوم الكوميديانات وكان له مذاق مختلف وتفردفى مجاله على الرغم من أنه كان من النجوم السنيدة للبطل.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياته ..

كشف الفنان أحمد فهمى عن البوستر الرسمى لمسلسل “الفريدو” عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وظهر فهمى على البوستر برفقة الفنانة إلهام شاهين وكتب :" فى حب بيبتدى ويخلص وحب عمره ماينتهى