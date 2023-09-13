الصين تحذر اليابان من التعاون مع تايون

قال تشين بين خوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، إن الصين تعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تايبيه.

وأكد تشين خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الصين تحث اليابان على توخي الحذر في أقوالها وأفعالها بشأن قضية تايوان.

وتابع، “نحث اليابان على تعلم دروس التاريخ، والالتزام بمبدأ صين واحدة وروح الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان”.

ويأتي ذلك بعد أن قررت اليابان تعيين مسؤولًا حكوميًا نشطًا ليكون ملحقًا دفاعيًا غير رسمي في تايبيه، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، وتهدد باستخدام القوة لضمها، في خطوة ترمز إلى دعمها للجزيرة الديمقراطية.

وتأتي الخطوة اليابانية في ظل تزايد التوترات بين بكين وتايبيه، والقلق الياباني من التوسع العسكري الصيني في المنطقة. حسبما ذكرت "تايمز أوف إنديا".

وقال أحد المطّلعين على التعيّين إنه "رمز" لدعم اليابان لتايوان، وأضاف: "كانت تايوان تطالب بأن يكون الملحق الدفاعي مسؤولًا دفاعيا نشطا. وأبرزت طوكيو قلقها من رد فعل بكين، حيث توقفت الخطوة العام الماضي بعد تقرير إعلامي ياباني عن الخطة.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إنها ستسعى فقط إلى علاقات "غير حكومية" مع تايوان، مستندة إلى بيان مشترك عام 1972 أقر بأن بكين هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين.