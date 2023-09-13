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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلامي الوزراء: لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة في حديقة الأسماك بالزمالك

صدى البلد

 نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما 
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة في حديقة الأسماك بالزمالك، موضحةً أنه يجري حالياً تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة، وفقاً لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها، ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة، وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). 

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