إعلامي الوزراء: لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة في حديقة الأسماك بالزمالك

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة في حديقة الأسماك بالزمالك، موضحةً أنه يجري حالياً تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة، وفقاً لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها، ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة، وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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