5 ساعات.. جلسة عرفية لإتهاء خلاف بين أشقاء في الغربية بسبب الميراث.. صور

عقدت جلسة صلح عرفية بقرية كفر سليمان عوض التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية لمدة ٥ ساعات بين أشقاء وذلك لإنهاء خلاف بسبب مشاكل الميراث خلّفت مشاجرات متعددة .

وانتهت الجلسة إلى تصالح الطرفين ونزع جميع الخلافات والتنازل عن جميع المحاضر المحررة بقسم الشرطة.

شكلت اللجنة العرفية برئاسة العمده راغب الشرقاوى وكلا من: جمال فوده وإبراهيم البنا ومحمد العربى وباسم عبده .

تم الصلح بين الأطراف واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه وتم عمل شروط قسمة وتراضى بين جميع الأطراف .

كما تم الاتفاق على شرط جزائي قدره 250 ألف جنية يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.

وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله الكريم بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية امن الغربية متمثلة في الرائد محمد اسامه رئيس مباحث مركز شرطة السنطة وبحضور المقدم سميح بك جاد الرب نائب المأمور

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