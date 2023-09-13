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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بط وزلابية| روسيا تقيم حفل عشاء فاخر للزعيم كيم.. اعرف قائمة الطعام

كيم وبوتين
كيم وبوتين

تقيم روسيا مأدبة عشاء رسمية فاخرة، اليوم الأربعاء؛ تكريما للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على زيارته لها، وفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”.

ويأتي العشاء؛ بعد أن أجرى “كيم”، محادثات، لأكثر من ساعة، مع الرئيس فلاديمير بوتين، في قاعدة فوستوشني الفضائية، في مقاطعة أمور الروسية، بمنطقة الشرق الأقصى.

وتضم قائمة الطعام- التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية “روسيا 1”-، أطباقًا، تشمل: “البط مع سلطة التين والنكتارين، والزلابية مع سلطعون كامتشاتكا، وحساء سمك الكارب العشبي، وسمك الحفش مع الفطر والبطاطس، علاوة على لحم بقري مع الخضار، وتوت التايجا مع الصنوبر والحليب”.

ويعد هذا هو العشاء الرسمي الثاني الذي تقيمه روسيا لـ"كيم".

وكان قد أقيم حفل استقبال رسمي على شرف “كيم”، خلال زيارته الأولى لروسيا في عام 2019، إلى فلاديفوستوك.

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