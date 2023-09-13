أذكار نبوية خاصة بالسفر.. واظب عليها

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك أذكار نبوية خاصة بالسفر.

وأضاف مرزوق، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن علي بن ربيعة قال : شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال : الحمد لله، ثم قال : [سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ] .

وتابع: ثم قال : الحمد لله ثلاث مرات . ثم قال : الله أكبر ثلاث مرات . ثم قال : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إﻻ أنت . ثم ضحك، فقيل له يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثلما فعلت ثم ضحك فقلت : يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟، قال : ( إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي ، يعلم أنه ﻻ يغفر الذنوب غيري ) .

دعاء السفر

« سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنّا إِلَىَ رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللّهُمّ إِنّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرّ وَالتّقْوَىَ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىَ، اللّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ، اللّهُمّ أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ ».

دعاء الرجوع من السفر

«آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون ».

دعاء السفر الوارد عن النبي

«سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنّا إِلَىَ رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللّهُمّ إِنّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرّ وَالتّقْوَىَ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىَ، اللّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ، اللّهُمّ أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ».