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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصل عام الصين بالإسكندرية: علاقات القاهرة وبكين تعود لأقدم عصور التاريخ

مصر والصين
مصر والصين

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانغ يي عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية التي تعود إلى أقدم عصور التاريخ .
وأضاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم/ الأربعاء/ - أن مصر والصين تجمعهما العديد من القواسم المشتركة وأوجه التعاون الثقافي والحضاري التي تعود إلى وقت طويل .
جاء ذلك خلال افتتاح معرض الصور المصري الصيني بقلعة قايتباي بالإسكندرية، والذي أقيم برعاية المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور " مصطفى وزيري"' بحضور مدير عام آثار الإسكندرية محمد متولي .
ووصف القنصل المعرض - الذي يقام للمرة الأولى - أنه يمثل رمزا للترابط التاريخي بين البلدين ، مضيفا أن الحدث يأتي في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للصين ، معربا عن سعادته بالتواجد بقلعة قايتباي التي تعد من أقدم وأهم المعالم الأثرية بالإسكندرية وتتمتع بموقع وتاريخ فريد ، كما أن إقامة المعرض بها تثري الحدث الذي يضم نحو 37 صورة تجسد الثقافة والحضارة المصرية والصينية.
وكشف القنصل عن إقامة عدد من الفعاليات التي تهدف لتعزيز التبادل الثقافي بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاحتفال بالعيد الوطني للصين والذي سيقام نهاية الشهر الجاري، سيضم جانبا فنيا ومجموعة أغاني تجسد الترابط بين الثقافتين .. و أضاف أنه من المقرر إقامة حدث فني في نوفمبر المقبل يضم باقة من الأغاني والألحان التي تمتزج فيها الفنون المصرية والصينية .
نوون/س.ع 

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