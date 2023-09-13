تدريب 29 شخصا بشباب كفر الشيخ على مهن "التكييف والتبريد" و"الخياطة والتفصيل"

بدأت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ برنامجين تدريبيين مجانيين للشباب ، وذلك بمركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية ، من خلال الورش المطورة بالمركز ، حيث تضمن البرنامج الأول دورة تدريبية على مهنة التكييف والتبريد لـ 14 متدربا من أبناء المحافظة ، وتضمن البرنامج الثاني دورة تدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل لـ 15 متدربة ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وإعدادهم وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة ومناسبة ، تساهم في الحد من معدلات البطالة بين الشباب ، وكذلك بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تحسن من مستويات معيشتهم وأسرهم .

من جانبه، أوضح حازم على حسن، مدير المديرية، أن هذه البرامج التدريبية مستمرة لمدة شهرين يتم خلالها تزويد المتدربين بكافة المهارات اللازمة لإتقان المهن المذكورة، وفى نهاية فترات التدريب الخاصة بكل دورة تنظم المديرية اختبار عملي ونظري لقياس مستوى مهارة المتدربين ومدى اتقانها للمهن التي تدربوا عليها.

ونوه بأن وذلك يأتي في إطار عدد من الدورات التدريبية التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بفوه ووحدة التدريب المتنقلة بسيدي سالم وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لتنمية مهاراتهم المهنية وتأهيلهم الحصول على فرص عمل كريمة وفق تحقق أهداف الرؤية الطموحة مصر 2030.

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