الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق.. وموقف غامض من اللاعب

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أبرز صفقات الزمالك خلال الفترة المقبله لتدعيم الفريق .

وأكد شبانة ، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”، أن بعض من مسؤولي الزمالك ومحبيه يسعون لضم أحمد حجازي نجم اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة عقب حل أزمة إيقاف القيد.

وأضاف شبانة، أن بعض رجال الأعمال المحبين للزمالك عرضوا ضم حجازي للفريق باي مقابل مادي لدعم الفريق فنيا بشكل قوي.

وأضاف شبانة، أن حجازي حاليا مصاب وخياره الأول في حال العودة للدوري المصري سيكون للأهلي ولكن هناك ضغوطات عليه ولا احد يعلم إذا كان سيستجيب للأمر من عدمه .

وأضاف أن فريق الزمالك بحاجه للتدعيم بلاعب كبير مثل حجازي ليستعيد الفريق توازنه مرة أخري بالاضافه لان المجلس الجديد سيكون بحاجه لصفقه قويه لكسب دعم الجماهير وإسعادهم .