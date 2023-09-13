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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة تونس.. طلب غريب من مدرب منتخب مصر لاتحاد الكرة

فيتوريا وحازم إمام
فيتوريا وحازم إمام

طالب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني اتحاد الكرة، بخوض مباراة ودية أمام منتخب أفريقي بلاعبين محليين خارج الأهلي والزمالك في معسكر شهر أكتوبر القادم.

يأتي طلب مدرب منتخب مصر من أجل وضع أكثر من عنصر تحت نظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

ومن المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال الأيام المقبلة والتواصل مع الأندية التى تمتلك لاعبين يري فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، بهم عناصر قد تفيد المنتخب الفترة القادمة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين منتخبات توجو وبنين ومدغشقر والنيجر من أجل خوض مباراة ودية أمام منتخب مصر الوطني خلال معسكر شهر أكتوبر القادم. 

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منتخب مصر يخسر وديا أمام تونس 

تلقى منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خسارة أمام نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذى جمع بينهما مساء أمس، الثلاثاء.

وعقب انتهاء اللقاء الودي بين منتخب مصر وتونس، سادت حالة من الغضب داخل المنتخب الأول والجهاز الفني بسبب خسارة المباراة .

وقال روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، في تصريحات صحفية: “البداية لم تكن جيدة ولكن الفريق عاد بعدها ودخل في أجواء اللقاء وحاول أن يرجع بالنتيجة”.

وأضاف: ”في الشوط الثاني حاول منتخب مصر معادلة النتيجة، وكنا أفضل من بداية الشوط الأول، ولكن الخصم سجل الهدف الثالث “.

وأكد مدرب منتخب مصر: ”أنا أكره الخسارة جدًا، وعند الخسارة أتمنى أن أخسر نتيجة تقصير عندي “.

وأكمل مدرب منتخب مصر: "ولكن أنا فخور باللاعبين المصريين بدخولهم اللقاء رغم صعوبة الظروف”.

وتابع مدرب منتخب مصر:”خط الدفاع لاعبين جدد، وبالاختصار هي خسارة وأنا لا أحبها “.

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مدرب منتخب مصر: مغلوب على أمري 

وأجاب روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن ترك المنتخب لاعبي الأهلي، في حين رفضت تونس ترك علي معلول ورفضت جنوب أفريقيا ترك بيرسي تاو، وقال: “من الجيد أن الجميع يعلم هذا الأمر بشكل واضح ولم ألعب أي معسكر مع مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي ولا أستطيع أن أعمل في هدوء، اللاعب معي يكون مشتت ذهنياً بسبب مباريات الأندية”.

واستطرد مدرب منتخب مصر: “عندما كنت مدرباً لبنفيكا كان لدي لاعبين من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين للمنتخب ومن الممكن أن أدرب 4 أو 5 لاعبين فقط لأني أحترم هذه التوقفات”.

وزاد مدرب منتخب مصر: “هناك في مصر من كان ينتظر خسارتنا، من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين التي أريدها، وقتها عندما أفوز أو أخسر سيكون أمر خاص بي، هل الأندية سعيدة الآن؟! ولكن أنا حزين واللاعبين أيضًا”.

وأجاب روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، عن عدم تواجد لاعبي النادي الأهلي وأن المنتخب دائما منقوص العدد في معسكراته الماضية وقال:  “أنا مغلوب على أمري ومش مرتاح!!”.

فيما أجاب جلال القادري، مدرب منتخب تونس، عبر المؤتمر الصحفي عن تلقيه طلبا بإعفاء علي معلول من مواجهة منتخب من أجل المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي وقال: “حدث بالفعل ومسئلي النادي الأهلي تحدثوا معي مباشرة ولكن منتخب تونس خط أحمر ولن نتخلى عن خدمات علي معلول”. 
 

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