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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم، اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك ايذانًا بتكريم أسر الشهداء و مصابى العمليات الحربية ...

واستهلت " المحافظ " اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد مهندس هيثم عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة، بالترحيب باللواء مدحت عبد العزيز، معربة عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، كما أشادت بالبطولات التى يقدمها رجال مصر للحفاظ على الوطن وتحقيق الاستقرار ، مشيدة أيضًا بجهود المؤسسة العسكرية لتقديم أوجه الرعاية الكاملة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ،كما أكدت حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لأبناء مصر كأقل ما يمكن تقديمه كتقدير لما قدموه من أجل الوطن..

ومن جانبه،، أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب اهتمام القوات المسلحة بابنائها من أسر الشهداء و المصابين ،وذلك عرفانا بالدور الكبير الذى قدموه للدفاع عن أرض الوطن، موجها الشكر إلى محافظ دمياط على رعايتها المستمرة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية..

هذا وقد تبادلت المحافظ ومدير الجمعية الدروع التذكارية

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