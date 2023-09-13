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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختفاء أحياء سكنية كاملة.. مشاهد مفزعة من مدينة درنة الليبية |فيديو

درنة الليبية
درنة الليبية

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن آثار الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار المدمر في مدينة درنة الليبية.

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 وأوضح التقرير انتشار رائحة الموت في كل مكان داخل درنة الليبية حيث تسبب الإعصار دانيال في وفاة آلاف الضحايا .

وتابع التقرير أن مدينة درنة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط واختفى بعض أحيائها السكنية بسبب إعصار دانيال المدمر .

وأكمل التقرير أن الناجين يبحثون عن ذويهم في مختلف أنحاء المدينة والجميع يبحث تحت الأنقاض.

وتابع التقرير أن السيول المدمرة غيرت ملامح مناطق عديدة داخل درنة، وقال أحد الليبيين "هناك من فقد 30 شخصا من عائلة واحدة".

درنة درنة الليبية اخبار التوك شو ليبيا إعصار دانيال

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