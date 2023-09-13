إدارة الزمالك تعلن موعد صرف المستحقات المتأخرة لـ المحترفين الأجانب

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر عن قرار إدارة الزمالك في صرف مستحقات اللاعبين الاجانب يوم الخميس .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" إدارة الزمالك تعد اللاعبين الأجانب بصرف مستحقاتهم المتأخرة غدًا الخميس ".



أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب نادي زد قبل السفر إلى تنزانيا للقاء أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء نقل التدريب لملعب زد لرغبة الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للأبيض، في خوض المران على ملعب نجيل صناعي بسبب خوض لقاء أرتا سولار على ملعب نجيل صناعي.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين الدوليين راحة من التدريب اليوم بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول، في حين ركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية في بداية المران.