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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

صدى البلد

عادت الأزمات المالية لتضرب نادي الزمالك مجددا عبر أزمة كبرى بطلها أحمد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي غاب عن رحلة السفر إلى جيبوتي لملاقاة أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 من عمر كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024.

وأكد مصدر مقرب من زيزو، أن سبب غياب اللاعب عن رحلة الزمالك ولقاء أرتا سولار غضبه العارم من عدم تفعيل الاتفاق الودي الذي جمعه في وقت سابق مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق والمرشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة .

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وشهدت الجلسة اتفاق حسين لبيب مع زيزو على غلق صفحة رحيله إلى الشباب السعودي الذي طلب ضمه مقابل عرض وصل إلى 6 ملايين دولار للزمالك بخلاف أكثر من 100 مليون جنيه راتبا سنويا للاعب مقابل حصوله على كافة المستحقات المالية المتأخرة له والعمل على تعديل عقده في فترة لاحقة مع النادي بعد الانتخابات حال وصول حسين لبيب لرئاسة النادي .

وما زاد من أزمة غضب زيزو أن حسين لبيب كشف له في الاجتماع الذي تم بينهما تحركه مع رجال أعمال على حل مشكلات الزمالك المالية وتعهد له بالوفاء بمستحقاته المتأخرة التي تصل إلى رقما ضخما .

صرف اللجنة المؤقتة الحالية في الزمالك نصف المستحقات

وفوجئ أحمد مصطفى زيزو بصرف اللجنة المؤقتة الحالية في الزمالك نصف المستحقات المتأخرة له، وهو ما أثار غضبه في ظل عدم تفعيل الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وكان الزمالك واجه في وقت سابق أزمة مالية ضخمة تمثلت في ايقاف قيد لاعبي فريق اليد التي أنتهت على خلفية تدخل هاني العتال نائب رئيس النادي السابق والمرشح لنفس المنصب في الانتخابات المقبلة وتقديم 2 مليون جنيه لاتحاد كرة اليد من أجل حل الأزمة.

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مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

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